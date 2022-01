La Fondation HEM, organise la 25e édition de l’Université Citoyenne en mode 100% en ligne. Neuf séminaires traitant de divers sujets seront diffusés gratuitement sur internet.

L’Université Citoyenne, initiée par la Fondation HEM, revient pour une 25e édition entièrement en ligne. Il s’agit, selon les organisateurs, de donner l’opportunité « à un très large public d’accéder au savoir et de développer ses connaissances à travers un cycle de 9 séminaires en ligne gratuits ».

Animées par des enseignants-chercheurs, des experts, des personnalités politiques et des décideurs, ces rencontres à distance s’articulent autour de trois grands axes : « Institutions, vie politique et droits humains », « pensée et société » et « économie et gestion de l’entreprise. Avec la crise du Covid, le monde a changé donnant naissance à de nouvelles préoccupations ou exacerbant d’anciennes et ce, pour une société plus ouverte et multidimensionnelle. Les sujets qui seront traités dans le cadre de la 25ème édition de l’Université Citoyenne® ont été profondément réfléchis et sont en cohérence avec l’actualité mondiale, l’actualité politique, économique, sociétale, culturelle…etc.

Cette édition sera marquée par un programme encore plus riche et instructif et se tiendra sur 3 mois du 22 janvier au 26 mars 2022. Covid oblige, l’Université Citoyenne diffusera en ligne (« Teams Live Events ») l’ensemble des cours à travers une nouvelle dynamique « offrant ainsi une plus large ouverture aux marocains d’une part et aux autres africains francophones qui souhaitent participer à ces cours d’initiation et de sensibilisation de haut niveau d’autre part ».

Depuis son lancement en 1997, l’Université Citoyenne a organisé près de 750 séminaires (physique ou en ligne) et connu la participation de plus de 76 200 citoyens. Plus de 8300 certificats d’auditeurs ont été remis aux participants ayant assidument suivi minimum 80% des séminaires