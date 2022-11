Le roi Mohammed VI, a reçu, lundi 14 novembre 2022 au Palais Royal de Rabat, Habib El Malki, que le souverain a nommé Président du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique.

Au cours de cette audience, le roi a donné ses orientations au nouveau président du Conseil pour la mise en œuvre optimale des missions confiées par la Constitution à cette Institution, en vue de promouvoir l’école marocaine, émettre des avis au sujet de toutes les politiques publiques et les questions nationales concernant l’éducation, la formation et la recherche scientifique, et de contribuer à l’évaluation des politiques et programmes publics dans ce secteur crucial pour l’avenir du Maroc.

Le roi a aussi souligné « la nécessité pour le Conseil, en tant qu’institution consultative, d’accompagner la réforme du système de l’éducation et de la formation en coordination avec les départements gouvernementaux et les établissements concernés, afin de réaliser les principaux objectifs de cette réforme en ce qui concerne la promotion de la qualité de l’enseignement à tous les niveaux, la réalisation de l’équité et de l’égalité des chances dans ce domaine, la maîtrise des langues étrangères et l’encouragement de la recherche scientifique, à même de contribuer à la qualification du capital humain national et de faciliter l’intégration des générations actuelles et futures dans la dynamique de développement que connaît le pays », annonce un communiqué du cabinet royal.