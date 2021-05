L’équipe marocaine, composée de six élèves (3 filles et 3 garçons), a totalisé 178 points, surclassant l’Afrique du Sud (151 pts) et la Tunisie (113 pts), a indiqué la même source.

Aya Aguerjout, du lycée Hassan II à Béni-Mella, a décroché la médaille d’or et s’est attribuée le titre de « Reine africaine des mathématiques », de même que Youssef Bouhattouch, du lycée d’Excellence de Benguerir, a remporté une médaille d’or.

Hiba Benabbou, du lycée Abdelkrim Khattabi à Nador, Asmae Hibat Allah, du lycée d’Excellence de Benguerir, Mohamed Ayoub Mabtoul, du lycée Mamounia à Meknès, et Adam Kharraz, du lycée Sanabil Al Maarifa à Tétouan, ont tous enlevé des médailles d’argent.

A cette occasion, le ministère et ses partenaires, à savoir le groupe OCP, sponsor officiel, et l’association Mathématiques du Maroc, félicitent les lauréats pour cette belle performance et saluent le travail réalisé par les encadrants, qui ont veillé à leur préparation à cette manifestation, aux côtés des enseignants dans leurs établissements respectifs.