Le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a fait état lundi à Rabat de la mobilisation de 2,6 milliards de dirhams destinés à la réhabilitation des établissements scolaires en 2022 et programmés dans le cadre des budgets des Académies régionales d’éducation et de formation (AREF).

Dans sa réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur »La réhabilitation des infrastructures scolaires », il a assuré que son département accorde un intérêt particulier au chantier de réhabilitation des établissements scolaires, surtout dans le milieu rural et périurbain, notant une augmentation du nombre des classes de l’ordre de 5.732 unités lors de l’année scolaire 2019-2020, ce qui fait passer leur nombre total aujourd’hui à 161.169 classes.

Le ministre a précisé, sur ce registre, qu’il a été procédé à la réhabilitation de 1.452 classes basées en majorité dans le monde rural, outre l’alimentation en eau potable ou encore l’installation de fontaines d’eau dans 1.168 établissements scolaires et la connexion au réseau électrique ou encore l’installation de panneaux photovoltaïques au profit de 839 écoles. À cela s’ajoutent, la mise en place de locaux sanitaires dans 1.330 établissements scolaires et de murailles au niveau de 6.467 autres.

Lire aussi. École: 2022, une année qui s’achève sur un flou clair-obscur

Benmoussa a, également, fait savoir que le ministère poursuit le chantier de remplacement des classes préfabriquées, surtout celles contenant de l’amiante.

Évoquant, par ailleurs, le programme de réduction des disparités territoriales et sociales dans le monde rural, il a fait état de la réhabilitation de 1.402 établissements scolaires dont 1.151 totalement reconstruites depuis le lancement effectif de ce programme en 2017, soulignant que son département œuvre en concertation avec l’ensemble des intervenants sur les plans régional et provincial partenaires dans ce programme ou encore dans le cadre de de conventions de partenariat avec les régions.

Sur le registre de la matérialisation du programme »Awrach », le ministre a fait savoir que l’entretien et la maintenance des établissements scolaires sont désormais inscrits dans le cadre des chantiers généraux temporaires, en considération des besoins des établissements et selon les priorités, annonçant le lancement d’un programme d’urgence de réhabilitation des établissements scolaires existants et des internats pour les années 2022 et 2023.