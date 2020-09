Fès: l’Université Euromed lance un programme en administration des affaires

Dénommée ‘’Audencia Executive MBA’’, cette formation diplômante, triplement accréditée (EQUIS, AACSB et AMBA) et classée parmi les meilleurs EMBA mondiaux (Financial Times Executive Education Ranking 2020) est déployée sur les campus de l’école en Europe (Paris et Nantes) et en Asie (Shenzhen en Chine) et maintenant au Maroc, indique l’UEMF dans un communiqué.

Fondée en 1900, Audencia Business School se positionne parmi les meilleures écoles de Management européennes. Régulièrement classée dans les premiers rangs mondiaux par le Financial Times, elle est accréditée EQUIS, AACSB et AMBA. Elle fait partie du cercle très fermé des Business Schools détenant cette triple accréditation dans le monde.

Elle a signé des accords avec plus de 300 institutions académiques à l’étranger, et plus de 180 entreprises nationales et internationales. Elle accueille plus de 5.300 étudiants, dispose d’un corps professoral de 135 enseignants-chercheurs et d’un réseau de plus de 27.000 diplômés.