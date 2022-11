Avez-vous déjà entendu parler de la pédagogie finlandaise, vantée à l’échelle mondiale ? Mais qu’est-ce qui la rend si particulière ? Aujourd’hui, nous avons voulu nous pencher sur ses secrets et vous montrer qu’il est possible d’en faire profiter vos enfants ici au Maroc.

Une des particularités de l’éducation finlandaise est l’idée de prendre en considération l’enfant dans sa globalité. Tout d’abord, cela signifie que l’être entier de l’enfant aura une incidence sur son apprentissage. L’enfant apportera tout ce qu’il a dans la situation d’apprentissage. Un exemple : au lieu d’avoir une journée entière consacrée uniquement à des matières académiques enseignées l’une après l’autre avec des pauses minimales, les élèves d’une classe finlandaise ont des leçons plus courtes et davantage de pauses. En outre, ces élèves sont exposés à une variété de matières non académiques comme l’art, la musique, l’éducation physique et l’artisanat. Plus récemment, les classes finlandaises ont ajouté des sujets tels que les cours de STEAM ou de design, ainsi que leur cours d’économie domestique pour l’apprentissage des compétences de la vie quotidienne.

Découvrez notre école

Une approche holistique de l’enseignement

Deuxièmement, considérer l’enfant dans sa globalité implique de comprendre que les enfants apprennent de multiples manières, en utilisant diverses compétences. Par exemple, apprendre à écrire ne consiste pas seulement à reconnaître les lettres, mais aussi à connaître le vocabulaire (compétences linguistiques) et à maîtriser la prise en main du stylo (compétences motrices). Troisièmement, comme les enfants utilisent de multiples compétences pour apprendre, chaque situation d’apprentissage a le potentiel d’enseigner également de multiples compétences. Incorporer le mouvement à un exercice de vocabulaire simple ou transformer le vocabulaire en question en une chanson ou une danse est un moyen facile d’ajouter une autre couche à l’activité.

Une quatrième implication de la pédagogie holistique est d’intégrer le contexte dans lequel vivent ces enfants. L’objectif de l’éducation est d’enseigner aux enfants les compétences dont ils ont besoin pour s’épanouir dans leur vie, et cela inclut de les aider à apprendre à naviguer dans un monde où les problèmes sont rarement résolus par les seules compétences mathématiques ou l’analyse littéraire. Ainsi, à travers des projets qui rassemblent plusieurs matières, les enfants acquièrent des compétences qui leur serviront en tant qu’individus et en tant que membres de la société.

Découvrez notre école

Apprendre en s’amusant

Autre particularité de l’approche finlandaise : la pédagogie ludique. Le jeu est une façon naturelle d’apprendre pour les enfants et lorsqu’ils jouent, ils sont naturellement actifs, engagés et intéressés par ce qui se passe. Ce sont toutes des conditions préalables à un apprentissage efficace. Et si vous avez déjà essayé de forcer un enfant à faire quelque chose qui ne l’intéresse pas, vous savez quelle tâche monumentale c’est ! Alors pourquoi ne pas utiliser quelque chose qui soit intrinsèquement intéressant pour les enfants et qui crée les conditions plus agréables et donc plus efficaces pour l’apprentissage ?

Il existe plusieurs types de jeux et chacun d’entre eux est bénéfique. Par exemple, le jeu théâtral permet aux enfants d’explorer des situations et des émotions de la vie réelle en toute confiance ; le jeu sensoriel aide les enfants à découvrir le monde physique environnant ; le jeu de groupe développe les aptitudes sociales et la coopération ; et le jeu fantastique permet aux enfants d’utiliser leur imagination et les aide à pratiquer l’empathie. Des recherches ont également démontré que les enfants qui jouent sont moins susceptibles de présenter des comportements problématiques.

Découvrez notre école

Bien qu’il ne soit pas souvent possible de laisser les enfants jouer en toute liberté – après tout, les enseignants ont des objectifs d’apprentissage à atteindre – le jeu guidé et les activités ludiques peuvent être utilisés pour enseigner presque tout. Pour réviser du vocabulaire à l’aide de cartes illustrées, par exemple, il est possible de cacher les cartes illustrées dans la classe, puis commencer la leçon en disant aux enfants que les cartes illustrées se sont enfuies et qu’ils doivent les retrouver. Dès lors, ce qui pouvait être un exercice ennuyeux devient une activité de recherche passionnante.

Quels établissements l’ont adopté au Maroc ?

Dar Essalam American School est une nouvelle école internationale à Rabat gérée par Education Development Company (EDC), le principal opérateur de l’enseignement privé au Maroc. Cette école propose une approche innovante combinant à la fois la pédagogie finlandaise et le programme américain. De la maternelle au primaire, le programme américain utilise une approche holistique de l’apprentissage avec la pédagogie finlandaise comme méthode prédominante. Il est suivi d’un programme académique qui prépare les élèves à leur carrière universitaire par le biais de projets plus académiques et de nouveaux types d’activités telles que le service communautaire, le leadership et le mentorat.

Découvrez notre école

De la sixième année au lycée, le programme de DAS s’oriente vers un programme américain basé sur des projets, avec une influence continue de la méthode finlandaise en utilisant le système de valeurs des 5C. Les 5C comprennent : La Communication et le multilinguisme – La Créativité et l’Esprit d’entreprenariat – L’Esprit Critique (Critical Thinking) – La Bienveillance (Caring) – La Collaboration. Ces valeurs sont une base pour construire des apprenants accomplis et bien équilibrés tout au long de leur vie.

Le campus est conçu autour d’espaces flexibles qui encouragent l’exploration et l’expérimentation. Dans chaque bâtiment scolaire, ils ont conçu un espace partagé appelé le “Learning Hub”, où les élèves peuvent travailler en petits groupes ou se joindre à d’autres classes et niveaux scolaires pour une expérience d’apprentissage collaborative. L’enseignement peut également être déplacé vers un lieu extérieur, tel que l’amphithéâtre extérieur ou les jardins pédagogiques sur le toit, permettant aux élèves d’explorer leur environnement naturel tout en apprenant. Le campus offre de nombreuses possibilités d’apprentissage à l’intérieur et à l’extérieur. Dans cette école, les élèves sont également encouragés à participer à une combinaison d’activités scolaires et parascolaires pour stimuler leur apprentissage. Cette approche est conforme à l’esprit finlandais, qui consiste à apprendre aux élèves d’être des individus autonomes et équilibrés dans leur société.

Avis à tous les parents qui désirent voir leurs enfants évoluer dans un environnement enrichissant qui leur ouvrira les portes de la réussite.

Découvrez notre école