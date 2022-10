Le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a tenu, lundi, à Madrid, une rencontre avec son homologue espagnole de l’Éducation et de la Formation Professionnelle, Pilar Alegria, axée sur l’examen des moyens de renforcer la coopération en matière éducative.

Cette réunion, tenue en présence du secrétaire d’État espagnol à l’Éducation, José Manuel Bar, de l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, et des proches collaborateurs des deux ministres, a permis de mettre en exergue le travail et les progrès réalisés en matière de coopération éducative au sein du Groupe de Travail bilatéral sur l’éducation, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur.

Elle a abouti à ‘’une formulation convenue du texte d’un Mémorandum d’entente pour la création de sections bilingues espagnoles dans le domaine scientifique, ce qui permettra aux parties de le signer dès que possible, une fois que les formalités légales auront été accomplies’’, indique une Déclaration conjointe, publiée au terme de cette rencontre.

A cette occasion, les deux ministres ont discuté des moyens de développer l’espagnol comme langue étrangère dans les écoles marocaines, principalement en renforçant la formation des professeurs d’espagnol comme langue étrangère au Maroc, ainsi que de continuer à promouvoir l’enseignement de la langue arabe en Espagne, dans le cadre du Programme d’enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine dans les écoles espagnoles.

Des progrès ont également été réalisés sur d’autres projets de coopération éducative dans le domaine de la numérisation de l’enseignement, de la formation des enseignants et de l’enseignement bilingue, entre autres, ajoute le communiqué, précisant que ces projets continueront à être promus au sein du Groupe de Travail sur l’éducation, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur au profit de la communauté éducative des deux pays.

Les relations entre l’Espagne et le Maroc dans le domaine de l’éducation sont une priorité dans l’ensemble des relations bilatérales entre les deux pays, et constituent l’un des piliers de la nouvelle phase qui a débuté avec l’adoption de la Déclaration Conjointe suite à la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc le 7 avril dernier, conclut le communiqué.

Auparavant,Benmoussa, accompagné Manuel Bar, a visité l’Institut espagnol des technologies éducatives et de la formation des enseignants, où il a suivi des explications sur le système éducatif espagnol et le Plan de numérisation et de compétences numériques.