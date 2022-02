Selon le ministère de l’Education nationale, tous les établissements scolaires ont repris leurs cours en mode présentiel.

Le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports a décidé d’arrêter la diffusion de son bulletin hebdomadaire consacré au suivi de la situation épidémiologique dans les écoles publiques, privées et affiliées à la mission française. Une décision qui intervient après la stabilisation des chiffres relatifs aux nouveaux cas d’infection au Covid-19, déclarés parmi les élèves et les citoyens en général, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 24 février.

Le ministère avait déjà affirmé que les trois millions d’élèves scolarisés au Maroc avaient repris à « 100% leurs cours en présentiel » après les vacances scolaires du premier semestre, rappelle le journal.

Dès l’arrivée du variant Omicron au Maroc, le ministère a déployé un protocole spécial dans tous les établissements scolaires du royaume. Celui-ci exigeait la fermeture de la classe et l’adoption de l’enseignement à distance pour une période de sept jours après la détection de trois cas ou plus dans le même établissement scolaire en une semaine.

Dans le cas où dix cas ou plus sont enregistrés dans différentes classes au niveau de l’établissement, la décision de fermeture et d’adoption de l’enseignement à distance pour sept jours était prise en coordination avec les autorités compétentes.