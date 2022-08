Le ministère de l’Enseignement supérieur a annoncé ce mercredi les résultats de l’examen écrit du concours d’accès aux facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie.

Les candidats au concours de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie peuvent savoir dès ce mercredi 3 aout s’ils ont été acceptés ou pas dans les facultés du royaume. Les résultats de l’examen écrit sont, en effet, disponibles sur la plateforme www.cursussup.gov.ma, a annoncé le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation dans un communiqué.

Le nombre de candidats acceptés pour passer l’examen en question a atteint 61.336 candidats. Seuls 48.079 se sont présentés dans les 57 centres d’examen le 29 juillet dernier, alors les 13.257 autres étaient absents.

« 13.497 candidats n’ont pas eu des notes éliminatoires » dans les différentes matières de l’examen écrit. Parmi eux, 4.129 seront sélectionnés pour accéder à l’une des trois branches concernées, en l’occurrence la médecine, la médecine dentaire et la pharmacie, indique le ministère.

Des « cas de tricherie »

La sélection se fera sur la base de « critères liés au degré d’éligibilité en fonction des résultats obtenus à l’examen, l’ordre des choix exprimés par le candidat, ainsi que le nombre de places disponibles dans chaque formation et établissement », souligne le ministère.

Le département souligne par ailleurs que l’examen s’est déroulé dans de « bonnes conditions » et dans la « transparence », malgré « l’enregistrement de quelques cas très limités de tricherie ». Des procès-verbaux ont été dressés contre eux et les mesures nécessaires seront prises contre les auteurs des fraudes.

L’examen écrit du concours d’accès aux facultés de médecine, qui a eu lieu le 29 juillet dernier, a été marqué par des fuites inédites sur les réseaux sociaux et via l’application de messagerie instantanée Whatsapp. La Commission nationale marocaine des étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie et l’Instance démocratique marocaine des droits de l’Homme (IDMDH) ont appelé le ministère à ouvrir une enquête sur ces fuites.