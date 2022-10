Depuis sa création en 2015 à Rabat, l’association Addictest a permis à près de 750 jeunes marocains de poursuivre leurs études à l’étranger ou d’obtenir des bourses pour étudier aux Etats-Unis. Interview avec son fondateur, Ziyad El Mouniri.

Des centaines de bourses d’études sont spécialement réservées aux étudiants de nationalité marocaine, mais beaucoup d’entre eux l’ignorent. Ces bourses d’études financent souvent la totalité des frais de scolarité, allant jusqu’à couvrir les billets d’avions, le logement et la pension des élèves.

Grâce à l’association, de nombreux étudiants ont pu intégrer de prestigieuses universités figurant dans le top 10 mondial comme Harvard, Stanford, Yale, Columbia… Forte de son succès, Addictest a créé depuis des bureaux à Casablanca, Marrakech et Fès, pour accompagner tous les jeunes étudiants, quelle que soit leur situation financière.

Dans cette interview, Ziyad El Mouniri, fondateur de l’association, revient sur le fonctionnement de l’association et l’accompagnement proposé aux étudiants.

H24Info: Pourquoi avoir créé Addictest ?

Ziyad El Mouniri: La principale raison de la création de Addictest a été d’informer et de partager avec les jeunes étudiants marocains l’opportunité d’une vie, et ceux en intégrant des universités américaines prestigieuses reconnues mondialement avec des bourses qui financent la majorité des frais de scolarité.

Comment ça fonctionne ?

Au fil des années, Addictest a acquis une expertise pour préparer les étudiants à intégrer les plus grandes universités au monde.

Une fois l’élève inscrit à Addictest, nous le préparons aux tests d’admission aux universités, l’aidons à compléter son dossier de candidature. Nous lui permettons d’intégrer des activités parascolaires ce qui lui permettra de booster son dossier. Mise à part la procédure de candidature, nous offrons une orientation personnalisée à nos élèves, un environnement pour échanger avec des étudiants actuels ou des anciens d’Addictest, et un contact direct avec des universités américaines dans le monde.

En matière d’orientation, nous aidons les élèves dans plusieurs domaine :

Établir une liste d’université qui respecte le budget financier et la filière que l’étudiant veut intégrer

Remplir avec les parents les formulaires des demandes de bourses d’études

Orienter les élèves sur les filières à suivre et les carrières professionnelles

Aider les élèves à écrire des lettres de motivations qui s’alignent avec ce que les universités recherchent

Expliquer factuellement les avantages et les inconvenients de chaque destination

Orienter les élèves vers des universités réputées avec campus (nous n’envoyons presque jamais nos élèves dans des universités ou ils doivent eux même chercher des locations)

Préparer nos élèves aux concours d’Admissions: SAT, GMAT, TOEFL, IELTS etc …

Quelles sont les conditions d’inscription ?

Il n’y a pas de conditions d’inscription spécifique. Addictest est actuellement présent dans 4 villes : Rabat , Casablanca, Marrakech, et Fes. Même pour les clients qui ne sont pas présents dans ces villes, ils ont la possibilité de rejoindre notre centre puisque nous offrons un programme en ligne.

Depuis que votre association a été créée, est-ce que la communication autour des bourses et grandes écoles étrangères a été améliorée ?

En effet depuis 2015, nous avons remarqué une amélioration en ce qui concerne les connaissances de bourses universitaires. Notre mission est de rendre ces opportunités plus accessibles. Nous œuvrons à partager nos expériences et notre savoir-faire avec un maximum d’institutions et d’élèves marocains.

Quel est votre bilan d’inscrits dans les grandes universités ? Vers lesquelles les Marocains se dirigent le plus ?

Addictest a été créé en Avril 2015 avec un premier établissement à Rabat. Depuis, nous avons ouvert nos écoles à Casablanca, Marrakech et Fès. Nous comptons une trentaine de personnes dans notre équipe (entre titulaires et vacataires). Nous avons aidé à ce jour plus de 750 Marocains à continuer leurs études à l’étranger, plusieurs avec des bourses d’étude.

C’est principalement les universités américaines qui proposent des bourses d’étude à travers le dossier de la Common Application, qui aujourd’hui compte plus de 900 universités représentées dans le même dossier de candidature. Donc un seul et même dossier de candidature permet de postuler à des centaines d’universités (chaque candidat doit postuler à un maximum de 20 écoles). Ces universités ne sont pas seulement aux Etats-Unis, nous trouvons des centaines d’universités américaines ou anglo-saxonnes éparpillées un peu partout dans le monde.

Que pensez-vous de la situation des étudiants marocains rentrés d’Ukraine ?

C’est avec tristesse et pincement au cœur que nous avons suivi le sort des étudiants marocain en Ukraine. En ayant une relation assez étroite avec les parents de nos élèves ici à Addictest, nous avons une pensée spéciale pour les parents de ces étudiants qui ont vécu expérience traumatisante. Ceci a chamboulé leur vie, la majorité des étudiants ne peuvent pas continuer leurs études et se retrouve à devoir commencer de zéro. J’aimerais partager avec eux un message de soutien en leurs disant que rien n’est perdu, d’autres opportunités s’ouvrirent à eux.