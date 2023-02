Chakib Benmoussa veut créer un portail national de la recherche pédagogique

Le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports Chakib Benmoussa a plaidé, lundi à Rabat, pour la mise en ligne d’un portail national de la recherche pédagogique.

Intervenant lors du 4e colloque national sur la recherche scientifique dans le domaine pédagogique, organisé par le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, M. Benmoussa a mis en avant l’importance de la création d’une telle plateforme, afin de permettre aux chercheurs d’y publier les résultats de leurs études et aux autres parties prenantes de les consulter.

De même, il a invité les chercheurs en pédagogie à porter davantage d’intérêt aux questions relatives au renouvellement, notamment celles basées sur l’expérimentation et porteuses d’une dimension pratique, capables d’accélérer la transformation de l’école publique et susciter un changement dans le paysage éducatif au Maroc.

Le ministre a mis l’accent sur les larges perspectives qu’offrent les techniques de l’intelligence artificielle, non seulement en matière d’enrichissement et de développement du champ de recherche pédagogique, mais surtout en vue d’intégrer des méthodes de recherche innovantes visant l’adoption des nouvelles technologies dans la gestion de la transformation de la performance pédagogique et dans la gouvernance au niveau central et territorial.

L’animation et la promotion d’une recherche scientifique solide dans le domaine pédagogique aura un effet positif sur l’amélioration du processus pédagogique et de l’apprentissage et contribuera à développer les meilleures pratiques au sein des classes, a-t-il soutenu.

Outre l’objectif de faire connaître et valoriser et renforcer l’expertise des équipes de recherche, cette 4e édition vise également, selon le ministre, à améliorer les capacités des cadres des directions centrales et régionales dans le domaine de la mise en œuvre et de la proposition de sujets de recherche pédagogique à caractère prioritaire, en plus de renforcer la dynamique de recherche dans les établissements de formation des cadres au sein du système éducatif.

L’implication du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et du Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) va ouvrir des horizons prometteuses au chantier de la recherche scientifique dans le domaine de l’éducation et de la formation, en érigeant notamment des passerelles de communication et de coordination en vue de mener des recherches tenant compte des spécificités des apprenants et apprenantes et de renforcer les recherches dans le domaine de l’innovation et de l’inclusion des technologies dans l’éducation et la formation, a estimé M. Benmoussa.

Cette rencontre scientifique, qui se poursuit jusqu’au 03 mars sous le thème « la recherche scientifique dans le domaine pédagogique, levier pour l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation », s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi cadre 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique et dans le cadre des engagements contenus dans la feuille de route 2022-2026, qui renforce l’orientation stratégique du ministère, visant à améliorer la recherche scientifique dans le domaine pédagogique.

L’objectif est de faire connaître les résultats de la recherche scientifique dans le domaine pédagogique, renforcer l’expertise des équipes de recherche en matière de méthodologies de recherche scientifique dans le domaine pédagogique, et consolider les capacités des acteurs au niveau central et régional dans le domaine de la formulation et de la proposition de questions prioritaires de recherche pédagogique. Le colloque vise également à consolider la dynamique de recherche scientifique dans les établissements de formation des cadres pédagogiques.