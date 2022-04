Si les résultats des filles en mathématiques égalent désormais ceux des garçons, au Maroc, elles sont encore meilleures que leurs camarades mâles en lecture et en sciences. Détails.

Au Maroc, les filles ont un niveau largement meilleur que les garçons en lecture. Elles ont une avance de 10 points sur leurs camarades de la gente masculine, jusqu’à la huitième année de scolarité (niveau 4) et 15 points après celle-ci, indique le nouveau rapport annuel de l’UNESCO consacré au genre et intitulé « Approfondir le débat sur les personnes qui sont encore laissées pour compte » et rendu public le 27 avril.

Pour réaliser ce rapport, les données issues d’écoles primaires et secondaires de 120 pays ont été analysées, « dans le but d’offrir une vue d’ensemble » sur le sujet.

En lecture, les filles sont plus nombreuses à atteindre un « niveau de compétence minimum » et l’écart augmente avec l’âge en leur faveur, comme le montrent les infographies ci-dessous.

Écart femmes-hommes dans la proportion d’élèves atteignant le niveau de compétence minimum en lecture, 2016-2019

En mathématiques, les résultats indiquent qu’au début de la scolarité, les garçons obtiennent en général de meilleurs résultats que les filles en mathématiques, mais cet écart finit toutefois par disparaître.

Au Maroc, les filles ont un avantage sur les garçons au début de leur scolarité. Elles se font toutefois rattraper par les garçons après la huitième année de scolarité, comme le montrent les infographie ci-dessous.

Écart femmes-hommes dans la proportion d’élèves atteignant le niveau de compétence minimum en mathématiques, 2019

Jusqu’à la huitième année de scolarité Après la huitième année

En sciences, les filles bénéficient, au niveau mondial, d’un « avantage significatif » sur les garçons au secondaire, souligne le rapport.

Au Maroc, les filles ont une légère avance sur les garçons dans cette matière, que ce soit avant ou après la huitième année scolaire.

Écart entre les femmes et les hommes dans le pourcentage d’élèves atteignant le niveau de compétence minimum en sciences, jusqu’à la huitième année (niveau 4) et au-delà, 2019

Avant la huitième année

Après la huitième année

Selon ce rapport, les résultats confirment que « l’écart en matière d’apprentissage se résorbe, y compris dans les pays les plus pauvres. Et dans certains pays, la tendance s’est même inversée ». Cependant, « il est probable que les discriminations et les stéréotypes continuent d’influencer les résultats d’apprentissage », note le document.

En réalité, même si les filles rattrapent leur retard en mathématiques à la fin du primaire et au secondaire, les garçons sont bien plus souvent surreprésentés parmi les meilleurs élèves dans cette matière, tous pays confondus, relève encore le rapport.

« Même si des données supplémentaires sont nécessaires, les publications récentes ont contribué à dresser un tableau presque global des disparités entre les genres en matière de résultats d’apprentissage juste avant la pandémie. Les filles réussissent mieux que les garçons en lecture et en sciences et rattrapent leur retard en mathématiques. Cependant, leurs chances de figurer parmi les meilleurs élèves dans cette matière restent encore très faibles en raison de discriminations et de stéréotypes persistants », déplore Manos Antoninis, directeur du rapport mondial de suivi sur l’éducation.

Et de conclure: « C’est pourquoi nous devons atteindre l’égalité des genres en matière d’apprentissage et veiller à ce que chaque apprenant réalise son potentiel ».