Il s’agit d’un concours annuel de recherche en Equity (capitaux propres) entre des équipes parrainées par des universités.

Reposant sur quatre dimensions, à savoir locale, sous-régionale, régionale et mondiale, cette compétition a pour objectif d’offrir aux étudiants un mentorat pratique et une formation intensive en analyse financière. Le jury est composé de 16 membres issus des plus prestigieuses banques d’affaires à l’échelle nationale et internationale.

L’année dernière, le CFA Institute Research Challenge a connu la participation de plus de 6.400 étudiants et de 1.100 universités de 98 pays.

Le CFA institute Challenge vise à booster le mentorat pratique de ses analystes en investissement, ainsi que la formation intensive en analyse financière.