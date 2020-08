Al Akhawayn : 30 bourses aux enfants des professionnels de la santé, de l’enseignement et de l’autorité publique

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’élan de mobilisation et de solidarité nationales observées dans la gestion de la pandémie du Covid-19 et en reconnaissance des efforts considérables déployés par les professionnels de la santé, de l’enseignement et de l’autorité publique qui veillent sans relâche à la sécurité des Marocains dans le contexte actuel, indique l’AUI.

“Ces femmes et ces hommes font preuve de professionnalisme, d’abnégation et de générosité dans leur service à tous les Marocains’’, a souligné Abdessamad Fatmi, doyen des affaires estudiantines de l’AUI, cité par un communiqué, relevant qu’’’au-delà de leurs responsabilités en tant que professionnels, ce sont des mères et des pères de famille, qui sont très souvent amenés à faire d’énormes sacrifices pour que leurs enfants atteignent des niveaux d’excellence académique et se construisent un avenir prometteur’’.

Ces bourses viennent également ‘’symboliser une reconnaissance pour les énormes sacrifices consentis par ces parents’’, a-t-il ajouté.

Selon l’AUI, les dépôts de dossiers de candidature à ces bourses peuvent se faire immédiatement et jusqu’au 4 septembre 2020.

Depuis le début de la crise sanitaire, l’Université Al Akhawayn s’est mobilisée, en contribuant avec un montant de 3 millions de DH aux initiatives socio-économiques pour faire face à la pandémie, notamment en faveur du Fonds spécial Covid-19, mais aussi en apportant une aide directe aux familles nécessiteuses dans la région d’Ifrane impactées par cette crise. Ces contributions ont été possibles grâce en partie aux dons de la communauté des professeurs, du staff, des étudiants et des lauréats de l’Université.