Comme chaque lundi depuis la semaine dernière, le ministère de l’Education nationale a publié ce jour le bulletin hebdomadaire de la situation épidémiologique dans les établissements d’enseignement publics et privés au Maroc du 10 au 15 janvier 2022.

Au total, ce sont 154 établissements du privé et du public (dont 24 missions étrangères) qui étaient fermés cette semaine, soit six de plus que la semaine dernière. Les détails.

Du 10 au 15 janvier, le ministère de l’Education comptabilise 130 établissements du public et du privé fermés, ainsi que 24 missions étrangères. Ce sont six établissements de plus que la semaine dernière. Par ailleurs, 187 classes ont également été fermées. En tout, il s’agit de 4.870 cas positifs déclarés pendant cette période au sein du personnel ou des élèves, soit quasiment le double par rapport à la semaine dernière (2.596 cas positifs).

Casablanca-Settat reste la région la plus touchée avec 1.641 cas positifs déclarés, soit 35 établissements et 63 classes fermés. Viennent ensuite les régions de Rabat-Salé-Kénitra et Marrakech-Safi avec respectivement 1.000 cas positifs déclarés, 59 établissements et 40 classes fermés; et 761 cas positifs déclarés, 25 établissements et 17 classes fermées. La région la moins touchée est celle de Dakhla qui enregistre zéro cas positifs et donc zéro établissement ni classe fermée.