Les actions de la feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité pour tous, dont les grandes lignes ont été dévoilées jeudi à Rabat par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, s’organisent en 12 engagements concrets concernant les élèves, les enseignants et les établissements.

1- Un préscolaire de qualité, régulé par l’Etat et généralisé pour préparer l’ensemble des élèves à la réussite scolaire: les élèves qui bénéficient d’un préscolaire de qualité ont une plus forte probabilité d’acquérir avec succès les apprentissages au cycle primaire

2- Des programmes et des manuels scolaires favorisant l’acquisition des compétences fondamentales et la maîtrise des langues, dans la mesure où un programme scolaire efficace favorise les apprentissages des élèves en définissant des attendus clairs et adaptés à leurs capacités.

3- Un suivi et un accompagnement personnalisés pour aider les élèves à surmonter les difficultés d’apprentissage, car la détection et la remédiation précoces des difficultés scolaires permet d’éviter l’accumulation des retards d’apprentissage qui peuvent devenir insurmontables et conduire à la déperdition scolaire.

4- Une orientation des élèves vers de nouveaux parcours adaptés à leurs profils pour augmenter les chances de réussite, étant donné que les élèves qui suivent des parcours adaptés à leurs capacités et à leurs centres d’intérêt ont l’opportunité de révéler pleinement leur potentiel et sont moins exposés à la déperdition scolaire.

5- Un appui social renforcé pour promouvoir l’égalité des chances entre les élèves, dans le sens que l’appui social permet d’améliorer les conditions d’accès à l’école des élèves issus des milieux défavorisés.

6- Une formation d’excellence tournée vers la pratique permettant aux enseignants d’adopter une pédagogie efficace et bienveillante, sachant que la majorité des nouveaux enseignants est issue d’un parcours de formation long composé d’une Licence d’Education, d’une formation professionnalisante d’une année au sein des CRMEF et d’un stage encadré en situation professionnelle d’une année.

7- Des conditions de travail améliorées pour répondre aux besoins des enseignants et renforcer davantage leur impact sur les élèves.

8- Un système de gestion de carrière incitatif et valorisant pour encourager les efforts des enseignants au profit des élèves.

9- Des établissements accueillants, bien équipés et utilisant le numérique étant donné que l’amélioration des conditions d’accueil et des équipements des établissements contribue à la motivation des élèves et des enseignants, ce qui favorise les apprentissages et atténue les risques de déperdition scolaire

10- Un directeur au leadership renforcé pour améliorer la qualité de l’établissement, car une équipe pédagogique solidaire, animée par un directeur dynamique est mieux à même de se mobiliser pour lutter contre la déperdition scolaire, assurer les apprentissages et œuvrer à l’épanouissement des élèves.

11- Un esprit de coopération entre les acteurs pour instaurer un climat de confiance et sécurité au sein de l’établissement.

12- La capacité de l’éducation nationale à garantir la continuité du service public de l’enseignement par une prise en charge pédagogique en cas d’absence de courte durée d’un professeur, constitue un enjeu majeur pour les élèves et leurs familles, dans le cadre du plan pour l’égalité des chances.