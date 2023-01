L’ambassadeur de la France au Maroc, Chrostophe Lecourtier, a rencontré pour la première fois ce lundi 16 janvier 2023, le ministre de l’Education, Chakib Benmoussa.

Une première rencontre entre l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier et Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports au Maroc, a eu lieu ce lundi, a annoncé l’ambassade de France au Maroc sur son compte Twitter. Les échanges ont porté sur le partenariat en faveur d’une éducation de qualité et inclusive.

Pprès plusieurs mois de blocage, la nomination de Christophe Lecourtier, ancien directeur général de Business France en tant qu’ambassadeur de France auprès du Maroc, a été officialisée le mois dernier.