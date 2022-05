Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, a été interpellé au Parlement au sujet des parents d’élèves appelés à s’acquitter de la mensualité de juillet 2022.

L’obligation faite aux parents d’élèves de payer la mensualité du mois de juillet 2022 aux écoles privées continue à faire couler beaucoup d’encre.

Au Parlement, le député Ahmed Abbadi (PPS) a saisi le ministre Chakib Benmoussa à ce sujet, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya dans sa livraison du mardi 10 mai.

L’élu a demandé au ministre ce que son département comptait faire pour résoudre ce problème qui suscite la colère des parents d’élèves comme l’attestent les multiples sorties de la Fédération nationale des associations des parents d’élèves.

Par la même occasion, Ahmed Abbadi a demandé au ministère d’intervenir pour régler un autre problème qui suscite beaucoup de questions: celui des frais d’inscription ou de réinscription jugés trop élevés par les parents d’élèves qui en contestent même le bien fondé.

Quant à la mensualité de juillet 2022, le raisonnement avancé par les parents d’élèves est tout simple: du moment que les écoliers vont partir en vacances en juin, voire même avant la fin de ce mois pour celles et ceux qui passent leurs examens, il est incompréhensible que les parents soient amenés à s’acquitter de ladite mensualité.

Interrogée par H24Info, pour les besoins d’un précédent article consacré au sujet, une source au ministère de l’Education nationale a précisé qu’il n’y aura aucun changement pour le départ en vacances et des élèves et du corps enseignant et pédagogique.

Du coup, le problème de la mensualité de juillet 2022 reste posé.