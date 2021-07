De nouvelles mesures restrictives sont en cours depuis vendredi dernier, notamment l’obligation de présenter un certificat de vaccination ou une autorisation spéciale pour voyager entre les régions. Eclaircissements.

Plusieurs rumeurs circulent concernant ce qui est permis de faire ou non avec le « pass vaccinal » au Maroc, à savoir le certificat de vaccination à imprimer sur le site Liqah corona une fois les deux doses administrées. Certaines personnes ont rapporté avoir reçu une contravention pour s’être déplacées entre les villes, et ce, bien que vaccinées.

Selon le dernier communiqué gouvernemental, publié lundi 19 juillet, les déplacements entre les préfectures et provinces sont conditionnés à la présentation du passeport vaccinal OU d’une autorisation administrative de déplacement délivrée par les autorités territoriales compétentes. Les personnes vaccinées n’ont donc pas besoin d’autorisation spéciale pour se déplacer entre les provinces, leur passe vaccinal devant être présenté aux autorités en cas de contrôle.

Une disposition que nous confirme Dr. Moulay Saïd Afif, membre du comité scientifique de vaccination qui précise qu’en cas de déplacement d’un groupe ou une famille mêlant des voyageurs vaccinés à des non-vaccinés, ces derniers doivent quant à eux bien respecter la règle de présenter une autorisation spéciale.

Par ailleurs, la règle du couvre-feu de 23h à 4h30 s’applique de la même manière aux vaccinés comme aux non-vaccinés, à l’exception des personnes exerçant dans les secteurs et activités vitaux et essentiels et celles représentant des cas médicaux urgents. « Autrement, une autorisation spéciale est exigée pour pouvoir circuler pendant le couvre-feu, pour les vaccinés comme les non-vaccinés », réitère Dr. Afif.

Le QR code marocain valable à l’étranger

Chaque pass sanitaire présente un QR code correspondant à l’identité du vaccin administré, explique Dr. Afif. « Normalement, le pass vaccinal délivre un QR code qui est international », ajoute-t-il. Le passe sanitaire marocain est donc a priori valable à l’étranger, en fonction des vaccins acceptés et reconnus par les pays.

A l’heure actuelle, la France accepte les vaccins reconnus par l’Agence Européenne du médicament: Pfizer, Moderna, Astrazeneca (Vaxzevria et Covishield produit en Inde) et Janssen. Ni l’EMA, ni la France, ne reconnaissent à l’heure actuelle le vaccin chinois Sinopharm, administré au Maroc, ce qui contraint de nombreux Marocains qui voyagent régulièrement dans L’Hexagone.

Par ailleurs, le ministère de la Santé vient d’annoncer ce jour l’élargissement de la campagne de vaccination aux personnes âgées de 25 ans et plus, ainsi que la fin de l’attribution du rendez-vous vaccinal en fonction de l’adresse de domiciliation. Afin d’accélérer la cadence et faciliter l’accès au vaccin, les citoyens peuvent désormais se diriger vers le centre de vaccination le plus proche, que ce soit pour la première ou la deuxième dose, sans considération du lieu de domicile, affirme le ministère dans un communiqué.