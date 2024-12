La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé le lancement, à partir du 20 décembre, du portail de services numériques E-Police, en vue de fournir un ensemble de services administratifs policiers dans un espace numérique interactif destiné à l’ensemble des citoyens dans toutes les régions du Royaume du Maroc.

La conception du portail E-Police est basée sur une approche technologique visant à rassembler l’ensemble des services fournis par la Sûreté nationale dans un même espace, indique la DGSN dans un communiqué. Ce portail est caractérisé par une facilité d’usage et comprend les dernières technologies et solutions numériques intégrées ayant été adoptées dans le domaine de l’e-administration, telles que la réponse rapide aux demandes, la vérification à distance de l’identité et la protection des données personnelles et des données des usagers, ajoute la même source.

La DGSN a veillé à ce que la numérisation de la fiche anthropométrique soit le premier service administratif à être intégré dans le nouveau portail numérique E-Police, poursuit la même source, indiquant, à cet égard, qu’à partir du 20 décembre, les citoyens pourront effectuer la demande en ligne de ce document administratif immédiatement après la vérification de leur identité à l’aide de la plateforme « Tiers de confiance » pour la vérification de l’identité et le portail « Identité numérique » conçus par la DGSN.

En pratique, ce nouveau service, intégré dans le portail E-Police, permet aux citoyens d’effectuer la demande à distance d’un extrait de la fiche anthropométrique via leur carte d’identité nationale électronique, avant d’effectuer les démarches nécessaires par voie électronique sur le même portail, explique la DGSN.

Par la suite, une notification électronique est envoyée au citoyen concerné pour l’informer de la disponibilité du document et l’invite, ainsi, à se rendre au centre d’enregistrement des pièces d’identité le plus proche, et de son choix, en vue de retirer le document et ce, dans un délai plus court qu’auparavant.

Outre le service de demande de la fiche anthropométrique, poursuit le communiqué, le portail E-Police a été relié à un ensemble de services numériques fournis par la DGSN, notamment le service de demande de rendez-vous pour l’obtention de la carte d’identité nationale électronique, le service d’inscription aux concours de police, ainsi qu’à autres services.

Le lancement du portail E-Police constitue la première phase d’un processus continu de numérisation du service public policier, ce projet de service devant inclure dans ses phases futures l’intégration et la numérisation de la demande d’autres documents administratifs tels que le certificat de résidence et la demande de renouvellement de la carte nationale d’identité électronique dans un espace numérique unique.

La DGSN prévoit d’activer ce portail et d’élargir l’ensemble des services qu’il offre de manière progressive, afin de garantir une police de proximité, d’une part, et de simplifier et d’optimiser les services fournis aux citoyens, d’autre part, conclut le communiqué.