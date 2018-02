Dubaï: le Maroc participe au Sommet mondial des gouvernements

Les travaux de la sixième session du Sommet mondial des gouvernements, se sont ouverts dimanche 11 février à Dubaï, avec la participation de 4.000 responsables gouvernementaux et experts représentant 16 organisations internationales et 140 pays, dont le Maroc.

Le Royaume est représenté à ce Sommet placé sous le thème "la prospection de l'avenir par les gouvernements", par une délégation comprenant le ministre de l'Économie et des Finances, Mohamed Boussaid, le ministre chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohammed Benabdelkader et le ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq.

Cette édition dont l’invité d’honneur est l’Inde, connaîtra l'organisation de 120 séances interactives avec la participation de 130 interlocuteurs mondiaux.

Il s’agit notamment du Premier ministre français, Édouard Philippe, de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, du président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, de la directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulaye et du directeur général de l'OMC, Roberto Azevêdo.

Au menu de ce Sommet figure l’organisation de six Forums portant sur la prospection de l'avenir par les gouvernements pour l’amélioration du bien-être dans les sociétés humaines.

Ces Forums examineront également des questions liées à l’intelligence industrielle, le changement climatique, le leadership des jeunes arabes, le dialogue mondial sur le bonheur et les Objectifs du développement durable.