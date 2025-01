La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach a reçu, vendredi à Naples, en Italie, le Prix de la Fondation Méditerranée 2025, et s’est faite « Ambassadrice de la Fondation États-Unis du Monde » pour « sa riche et indéniable contribution en matière de défense des droits humains ».

Intervenant à l’ouverture de cette cérémonie, le président de la Fondation, Michael Capasso a salué l’apport considérable de Mme Bouayach en matière des droits de l’Homme à l’échelle nationale et internationale, soulignant que ce prix est une marque de reconnaissance pour son dévouement et son dynamisme.

Ce prix, sous forme d’un trophée réalisé par le célèbre sculpteur italien Mario Molinari, symbolise le dialogue et la coopération entre les peuples, a ajouté M. Capasso, relevant qu’il n’est pas étonnant que Mme Bouayach « fasse l’unanimité autour d’elle, dans les structures de la société civile où elle jouit d’une crédibilité sans cesse renouvelée ».

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc près le Saint-Siège et l’Ordre souverain militaire de Malte, Rajae Naji Mekkaoui a salué l’engagement d’ »une militante infatigable impliquée dans la défense des droits de l’Homme ».

La diplomate a souligné que cette distinction, « bien méritée », est une illustration manifeste de l’engagement constant et des avancées du Royaume en matière de promotion des droits de l’Homme et de la situation de la femme marocaine sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui, en plaçant le CNDH sous la houlette d’une grande militante, a corroboré Sa ferme volonté de promouvoir et prévaloir le statut de la femme et droits des hommes et des femmes.

De son côté, le président du Conseil des ambassadeurs de la Fondation et président de la Chaire Alliance des civilisations à l’université Euromed de Fès, Abdelhak Azzouzi, a indiqué que la nomination de Mme Bouayach par SM le Roi Mohammed VI, au poste de présidente du CNDH, consacre un long parcours émaillé de plusieurs responsabilités notamment vice-présidente de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’Homme (GANHRI), vice-présidente et secrétaire générale de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), et membre du Comité mondial contre la peine de mort.

Prenant la parole, Mme Bouayach a souligné que ce prestigieux prix méditerranéen, qui représente « une grande fierté » et « un immense honneur » pour elle en tant que femme et militante, est avant tout un hommage au Maroc pour son engagement résolu en faveur des valeurs universelles de dignité, de justice et d’égalité, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Elle a, à cette occasion, relevé que le Royaume s’est affirmé comme un acteur déterminé, jouant le rôle de pont entre les continents, les cultures et les religions, tout en promouvant une vision ouverte et tolérante, fondée sur la pluralité et l’inclusion.

L’année écoulée a été marquée par une avancée historique à travers le vote en faveur du moratoire universel contre la peine de mort, une décision qui s’inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer les libertés fondamentales et à promouvoir une société marocaine plus inclusive et équitable, a-t-elle dit.

La présidente du CNDH a, en outre, fait savoir que les propositions d’amendement du Code de la famille, présentées en décembre dernier, sont l’aboutissement d’un processus consultatif approfondi, qualifiant ces réformes d' »ambitieuses » et « empreintes d’espoir », l’objectif étant de renforcer les droits des femmes et des enfants.

Évoquant la pertinence du dialogue entre les deux rives de la Méditerranée, Mme Bouayach a insisté sur l’impératif de la solidarité, du respect mutuel et de la coopération dans des domaines clés tels que l’éducation, la culture, l’environnement, la participation des jeunes et les droits humains.

Elle a relevé que le Prix Méditerranée 2025, célèbre le parcours de toutes les femmes et de tous les acteurs qui, souvent dans des conditions difficiles, œuvrent avec courage et abnégation pour la dignité et la justice.

La cérémonie, qui s’est déroulée en présence notamment du Consul général du Maroc à Naples, M’Hammed Khalil, et d’un parterre de personnalités du monde politique, diplomatique, culturel et médiatique marocain, italien et international, à l’initiative de la Fondation États-Unis du Monde, a été marquée par la visite du musée de la Fondation qui renferme un florilège du patrimoine de plusieurs pays du monde, dont une partie réservée à des produits de l’artisanat ancestral du Royaume.