Pour le marché européen, les consommateurs de cannabis ont de nouveaux fournisseurs avec essentiellement l’Espagne et la production domestique au sein des pays de l’UE. Explications.

La pandémie du Covid-19 et les restrictions qui l’ont accompagnée semblent avoir changé la donne pour le marché européen du cannabis.

Le rapport couvrant l’année 2021 de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies suggère que l’Espagne et la production domestique font désormais de la concurrence au cannabis en provenance du Maroc et des pays des Balkans occidentaux.

«Les restrictions de voyage liées à la COVID-19 semblent avoir un certain effet sur le trafic d’herbe de cannabis des Balkans occidentaux et de résine du Maroc», note le rapport rendu public ce mardi 14 juin et consulté par H24Info.

«La production domestique de cannabis pourrait être devenue une source plus importante pour le marché européen en 2020. Par exemple, l‘augmentation des saisies importantes d’herbe de cannabis en provenance d’Espagne suggèrent que ce pays pourrait devenir un fournisseur plus important pour le marché de l’UE», explique le même document.

L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies dit également relever une diversité croissante dans la gamme des dérivés du cannabis disponibles en Europe, avec l’apparition sur le marché des drogues d’extraits et de produits comestibles à forte teneur en THC et la commercialisation des dérivés du CBD à faible teneur en THC.

Du reste, le rapport européen note que le cannabis reste de loin la substance la plus consommée, avec «plus de 22 millions d’adultes européens ayant déclaré» en avoir pris en 2021.

La même tendance est observée pour le volume des saisies. Ainsi, en 2020, les États membres de l’UE ont déclaré 86.000 saisies de résine de cannabis, soit 584 tonnes (contre 464 tonnes en 2019), et 240.000 saisies d’herbe de cannabis (cannabis en tiges), soit 155 tonnes (130 tonnes en 2019).

Au Maroc, la «première» à 2.000 DH le Kg!

Pendant la pandémie et les restrictions qui l’ont accompagnée au Maroc, en plus de la vigilance des services de sécurité aux frontières, les prix de la résine de cannabis ont fortement chuté chez les cultivateurs.

Dans le Rif, des cultivateurs interrogés par H24Info affirment que le kilogramme de la « première » coûte entre 2.000 et 3.000 dirhams quand on trouve des preneurs, alors qu’il se négociait auparavant à une moyenne de 5.000 DH/kg. Quant au cannabis en épis, il coûte 100 à 120 DH/Kg.

Pour produire entre 1 et 2,5 Kg de résine de cannabis, et selon les qualités, il faut en moyenne un quintal d’épis.

Au vu de tout ce que coûte la culture du cannabis, entre main d’œuvre, semis, engrais, électricité et irrigation, les simples cultivateurs n’arrivent plus à rentrer dans leurs frais. Et ces cultures continuent à bénéficier d’abord aux trafiquants.