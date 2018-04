Drogue: les trafiquants espagnols et marocains équipés des dernières technologies militaires

Des trafiquants de drogue espagnols et marocains se seraient équipés d'avions bourrés de technologies militaires pour leurs opérations de trafic en provenance du Maroc.

D'après la parution du vendredi 20 avril du quotidien Al Massae, les autorités espagnoles se seraient introduites dans les fermes de barons de drogue espagnols et marocains situées dans le sud de l'Espagne, après que des narcotrafiquants interrogés par les autorités, ont affirmé qu'ils étaient en possession de petits avions dotés de technologies militaires. Ces avions sont utilisés pour acheminer des cargaisons de haschisch du Maroc vers l'Espagne.

D'après la même source, ces petits avions seraient capables de transporter plus de 8 tonnes de haschich et de faire des allers-retours entre le Maroc et l'Espagne en moins de deux heures. Ces avions seraient également dotés de technologies militaires permettant de réduire le son du moteur, mais également de se déplacer entre les montagnes.

Le journal précise également que les autorités espagnoles enquêtent depuis un moment sur l'acquisition de ces avions et compte enquêter dans d'autres régions du sud de l'Espagne.