Driss Jettou devant le parlement ce mardi

Le président de la Cour des comptes, Driss Jettou présentera un rapport devant la représentation nationale. Le rapport concerne «des dysfonctionnements et violations graves et dangereuses» dans plusieurs institutions publiques examinées en 2017.

Driss Jettou, président de la Cour des comptes, est attendu demain, mardi 8 mai au parlement. L’ancien premier ministre présentera un rapport détaillé sur les violations graves d’un certain nombre d’institutions publiques qui ont été scrutées par les juges de la Cour. Cette réunion révélera le dysfonctionnement et la mauvaise gestion d’un certain nombre de cadres supérieurs et chefs d’entreprises publiques appartenant à l’Etat, qui sont le nerf de l’économie nationale.

La séance sera retransmise en direct sur les chaines nationales et se déroulera devant un parterre de députés ainsi que les ministres qui supervisent un certain nombre de secteurs directement concernés par le rapport de la Cour des comptes. Les responsables de ces institutions retiennent leur souffle, car ils peuvent sauter lors des prochaines nominations, comme est le cas de la compagnie générale immobilière (CGI) et du crédit immobilier et hôtelier (CIH).