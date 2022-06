Le pape François a fait part mardi de sa « douleur » pour les « tragédies » de l’enclave espagnole de Melilla au Maroc et du Texas, où des dizaines de migrants ont péri au cours des derniers jours.

« J’ai appris avec douleur la nouvelle des tragédies des migrants au Texas et à Melilla », a tweeté le souverain pontife. « Prions ensemble pour nos frères qui sont morts en poursuivant l’espoir d’une vie meilleure; et pour nous, afin que le Seigneur ouvre nos cœurs et que ces malheurs ne se reproduisent plus ».

Lundi, au moins 46 migrants ont été retrouvés morts dans un camion à San Antonio, au Texas (sud des Etats-Unis), après une journée de forte chaleur, l’une des pires tragédies migratoires de ces dernières années.

J’ai appris avec douleur la nouvelle des tragédies des #migrants au #Texas et à #Melilla. #PrionsEnsemble pour nos frères qui sont morts en poursuivant l’espoir d’une vie meilleure; et pour nous, afin que le Seigneur ouvre nos cœurs et que ces malheurs ne se reproduisent plus. — Pape François (@Pontifex_fr) June 28, 2022

Le drame est intervenu à environ 240 km de la frontière avec le Mexique, alors que ce moyen de transport extrêmement dangereux est fréquemment utilisé par des migrants souhaitant entrer aux Etats-Unis.

Et vendredi, au moins 23 migrants avaient péri dans des affrontements avec des policiers lors d’une tentative de passage en force dans l’enclave espagnole de Melilla, dans le nord du Maroc.

Ce bilan est le plus meurtrier jamais enregistré lors des nombreuses tentatives de migrants subsahariens de pénétrer à Melilla et dans l’enclave espagnole voisine de Ceuta, les seules frontières terrestres de l’Union européenne avec le continent africain.