Dans son discours d’ouverture de la session plénière de débat au Parlement européen, Ylva Johansson a estimé que la « violence à la frontière de l’UE est inacceptable ». La commissaire européenne a aussi fait savoir que la plupart des migrants du drame de Melilla sont passés par l’Algérie et la Libye pour arriver au Maroc.

La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a consacré lundi un long discours aux « pertes en vies humaines », à la « violence » et aux « traitements inhumains à l’encontre des personnes en quête de protection internationale à la frontière hispano-marocaine ».

« Aujourd’hui, mes pensées vont aux personnes décédées à Melilla, à ceux qui ont été blessés et à leurs familles. Je n’oublierai jamais les images des morts et des vivants. Les pertes humaines à la frontière européenne sont inacceptables. La violence à la frontière de l’UE est inacceptable », a déclaré la commissaire à l’ouverture de la session plénière de débat au Parlement européen, le 4 juillet à Strasbourg.

My opening speech at #EPlenary debate today on tragedy that took place at #Melilla border crossing.https://t.co/1HVcbj9vux pic.twitter.com/7Kt1Ehzq75 — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) July 4, 2022

Ylva Johansson a rappelé le triste bilan du drame de Melilla, survenu le 24 juin dernier, à la frontière avec le Maroc: « Jusqu’à 2.500 personnes ont tenté de pénétrer de force en Espagne. 23 migrants ont été confirmés morts, mais je crains qu’il n’y ait encore plus de victimes. Beaucoup plus sont blessés. Non seulement les migrants, mais aussi un grand nombre d’agents des forces de l’ordre qui ont subi une forte pression ».

« Vendredi noir »

« Nous savons également que 134 personnes sont arrivées dans le centre de migration de Melilla en Espagne, principalement du Soudan. Beaucoup d’entre eux sont jeunes, peut-être mineurs », a-t-elle souligné.

Commissioner @YlvaJohansson gave the opening speech at the #EPlenary debate @Europarl_EN on the #Melilla border crossing tragedy. Hear the full debate plus the Commissioner’s response➡️https://t.co/Q9lFGt9yBn pic.twitter.com/MFCCHfiJWF — EU Home Affairs (@EUHomeAffairs) July 5, 2022

La commissaire a ensuite relevé que la plupart des migrants ont « déclaré leur intention de demander l’asile ».

« Il est très difficile de savoir exactement ce qui s’est passé lors de ce vendredi noir. Mais ce que l’on sait pour l’instant, c’est que les migrants ont tenté de traverser à un poste frontière à Nador réservé aux résidents locaux. Ce passage a quatre couloirs étroits. Une grande foule est entrée immédiatement, provoquant une bousculade, écrasant nombre de ces jeunes hommes et garçons à mort. D’autres sont morts en tombant d’un mur de 6 mètres de haut », a déploré Ylva Johansson.

Pour la responsable, il est « inacceptable que des personnes tentent de franchir de force la frontière de l’UE en utilisant des moyens violents. Et c’est inadmissible que des gens meurent ainsi à notre frontière européenne ».

La priorité, selon elle, est désormais de « prodiguer des soins médicaux, et d’établir pleinement les faits ».

Lire aussi: Drame de Melilla: Pedro Sanchez renvoie la balle dans le camp du Maroc

« Je soutiens fermement les appels lancés par les Nations unies et l’Union africaine pour des enquêtes sur ces pertes de vie tragiques », a-t-elle indiqué. Elle a aussi salué l’ouverture d’une enquête par le parquet espagnol et le lancement par le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) au Maroc d’une mission d’information.

Via l’Algérie et la Libye

Dans son discours, la commissaire européenne a aussi fustigé les organisations spécialisées dans le trafic des migrants. « Ce que l’on peut dire, c’est qu’en général, 99 % des migrants en situation irrégulière font appel à des passeurs et que la plupart des migrants au Maroc sont arrivés illégalement »

« Il semble que les personnes impliquées dans l’incident aient été introduits illégalement principalement du Soudan, via la Libye et l’Algérie à travers un désert qui peut être tout aussi meurtrier que la Méditerranée ou l’Atlantique. Un désert où les passeurs laissent mourir les gens. C’est ce que j’ai appris directement des gens lors de ma visite à Agadez au Niger », a soutenu la responsable.

« Nous ne pouvons gérer la migration vers l’Europe que si nous nous engageons avec des partenaires hors Europe, tout au long des routes migratoires », a alerté encore Ylva Johansson.

Le fait « d’établir des partenariats s’attaquant aux causes profondes de la migration » fera que « les gens ne ressentent pas le besoin de risquer leur vie dans des voyages dangereux », a-t-elle estimé.

Lire aussi: « Les frontières tuent » : des manifestations en Espagne et à Rabat pour protester après le drame de Melilla

« Le Maroc est un partenaire stratégique clé de l’Union européenne pour gérer la migration et lutter contre la le trafic des migrants. Rien que cette année, le Maroc a empêché 26.000 départs irréguliers, dont un dixième sauvé en mer.

« Nous avons une très bonne coopération avec l’Espagne et je suis en contact étroit avec le gouvernement espagnol, et j’ai l’intention de m’engager davantage avec le Maroc pour discuter des événements tragiques de Melilla et renforcer encore notre partenariat global sur la migration ».

Et de conclure que « dans toutes les situations, les personnes doivent être traitées avec dignité et dans le respect des droits fondamentaux. (…) Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir. Pour sauver des vies en partenariat avec les pays d’origine et de transit ».