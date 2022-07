Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, et la commissaire aux Affaires intérieures de l’Union européenne, Ylva Johansson, se sont rendus ce vendredi 8 juillet à Rabat, où ils se sont entretenus avec le ministre marocain de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, afin d’aborder la coopération en matière de migration et de lutte contre les réseaux de traite des êtres humains.

Lors de cette réunion qui s’est déroulée dans la capitale marocaine, la commissaire européenne et les deux ministres sont revenus sur le drame de Melilla, qui a coûté la vie à au moins 23 migrants, ayant tenté de pénétrer dans l’enclave le 24 juin dernier.

Les responsables ont exprimé «leur tristesse pour les migrants décédés dans ces douloureux événements (…) ainsi que pour les blessés, dont des membres des forces de sécurité», indique un communiqué conjoint parvenu à H24Info et publié à l’issue de cette rencontre.

🇲🇦🇪🇸🇪🇺 Grande-Marlaska y la comisaria de Interior de la UE, @YlvaJohansson, han llegado a Rabat para reunirse con el ministro del Interior de Marruecos, Abdelouafi Laftit ▶️ Abordarán la cooperación en materia migratoria y la lucha contra las redes de tráfico pic.twitter.com/vGWrrSNNC2 — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 8, 2022

«Ces événements, en plus de constituer une tragédie humaine, mettent à l’épreuve les mécanismes traditionnels de lutte contre la traite des êtres humains et démontrent l’extrême dangerosité des réseaux de traite des êtres humains et les risques qu’ils représentent», ont souligné les responsables, notant que des enquêtes sont en cours pour clarifier les circonstances de ces événements.

Dans ce sens, le Maroc et l’Union européenne ont convenu de promouvoir «un nouveau partenariat entre le Maroc et l’Union européenne qui inclura des mécanismes pour faire face aux nouveaux modes opératoires des organisations criminelles», explique la même source.

Ces nouveaux mécanismes comprendront principalement «l’appui à la gestion des frontières, le renforcement de la coopération policière -y compris les enquêtes conjointes-, la sensibilisation aux dangers de l’immigration irrégulière ainsi que le renforcement de la coopération avec les agences de l’Union européenne», conclut le communiqué.