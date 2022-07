Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a présenté, ce mercredi 13 juin, le rapport préliminaire de la mission d’information dépêchée suite à la tragique tentative de plus de 2.000 migrants de pénétrer dans l’enclave de Melilla, faisant 23 morts.

Les conclusions, présentées par la présidente du conseil, Amina Bouayach, lors d’une conférence de presse, contiennent les constatations de la mission dépêchée à Nador et ses environs en vue de mener des entretiens avec toutes les parties prenantes, y compris les autorités, la société civile et les migrants, collecter des données et recueillir les faits et les informations concernant cet incident.

Cordonnée par le président de la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de la région de l’Oriental, la commission en charge de la mission était composée du président de la CRDH du Souss-Massa, du directeur de la protection et du monitoring du CNDH et un médecin, membre de la commission.

According to doctor report, “mechanical asphyxia was main cause of death”

Other causes of death:

– massive jostling in a tightly secured and a very narrow space

– falling, as the barbed-wire fence failed.

Only autopsy can accurately determine exact individual causes of death. pic.twitter.com/pmzuxYHKAU

— Human Rights Morocco (@CNDHMaroc) July 13, 2022