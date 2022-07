Le tribunal de première instance de Nador a prononcé mardi ses verdicts contre 33 migrants arrêtés le 24 juin dernier, après le drame de Melilla.

Un total de 33 migrants en situation irrégulière ont été condamnés ce mardi, par le tribunal de première instance de Nador, à 11 mois de prison ferme.

En outre, les migrants poursuivis ont écopé d’amendes et de dommages et intérêts comprises entre 500 dirhams et 3.500 dirhams, notamment en guise de dédommagement au profit des parties civiles, a fait savoir un avocat de la défense à EFE.

« Jugement très sévère », a réagi la section locale de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) qui suit l’affaire de près. En « espérant que la Cour d’appel rectifiera ce jugement sévère », a-t-elle ajouté.

Jugement très sévère: 11 mois de prison ferme contre les 33 réfugiés arrêtés le 24 juin à la barrière et poursuivis devant le tribunal de 1ere instance.

Au moins 23 migrants ont trouvé la mort et 140 policiers ont été blessés lors d’une tentative de passage forcée à la frontière de Melilla avec Nador.

Près de 2.000 migrants en situation irrégulière, en majorité des Soudanais, avaient pris part à cet assaut, le 24 juin dernier, en tentant d’escalader la clôture séparant les deux villes.