Selon le ministère de la Santé et de la protection sociale, la vague que connait le Maroc actuellement est une « copie conforme » de la première vague d’Omicron, en termes de taux de niveau de propagation du virus.

Le Maroc fait face « depuis six semaines à la quatrième vague de propagation massive du SARS-CoV-2 et à la deuxième vague d’Omicron », a fait savoir mardi Mouad Mrabet, coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la protection sociale.

Selon les derniers rapports établis par les laboratoires nationaux de référence pour le suivi génomique, c’est le sous-variant BA.5 qui est dominant avec 70,5%, suivi de BA.2 avec 23%, et d’autres sous-variants de Ommicron avec 6%, a-t-il détaillé lors de la présentation du bilan mensuel de la situation épidémique couvrant la période du 7 juin au 4 juillet 2022, diffusé ce 5 juillet.

Au cours de cette vague, et après cinq semaines de hausse continue du taux de positivité hebdomadaire, cet indicateur s’est stabilisé au cours des deux dernières semaines à 22,6 %.

L’indice de reproduction effectif des cas est devenu égal à un. Selon Dr Mrabet, cela signifie que nous sommes probablement en train d’atteindre le pic de nouveaux cas, « car toutes les régions du royaume sont au niveau rouge », soit un niveau « élevé » d’infections.

Parallèlement au niveau élevé de propagation du virus, les nouveaux cas dangereux et critiques arrivant dans les services de soins intensifs et de réanimation ont commencé à augmenter, sans pour autant arriver au niveau atteint lors de la première vague du variant Omicron.

42 décès en 6 semaines

Au cours des six premières semaines de la vague actuelle, 422 patients ont été admis dans les services de soins intensifs et de réanimation, contre 1.925 admis au cours de la même période pendant la première vague d’Omicron.

Pour ce qui est des décès, leur nombre est toujours stable et se maintient à un « niveau bas », avec 42 décès enregistrés au cours des six premières semaines de la vague actuelle.

Lire aussi: Vaccin anti-Covid au Maroc: cinq choses à savoir sur la quatrième dose

L’âge moyen des patients décédés est de 68 ans et 84% ont plus de 60 ans. Aussi, 95% d’entre eux, souffraient de maladies chroniques, a précisé Dr Mouad Mrabet

En ce qui concerne leur statut vaccinal, 42 % n’étaient absolument pas vaccinés et 34 % avaient reçu une ou deux doses il y a plus d’un an.

Aussi, dix personnes qui avaient reçu trois doses sont décédées. Plus de six mois se sont toutefois écoulés depuis la réception de la troisième dose. Ces personnes étaient âgées de plus de 62 ans et souffraient de maladies chroniques.

Au niveau national, le taux de couverture de la dose de rappel a atteint 18% de la population, avec un taux de continuité égal à 27,6%.

En conclusion, la « vague actuelle se distingue dans ses premières semaines comme une copie conforme de la première vague d’Omicron en termes de niveau de propagation du virus, avec une nette diminution du niveau de virulence et de létalité. Mais cette virulence et cette fatalité ne sont pas inexistantes, car elles sont encore possibles, notamment chez les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques », a expliqué le responsable ministériel.

La dose de rappel « en urgence »

Le ministère de la Santé exhorte « par conséquent les citoyens à recevoir la dose de rappel en urgence ». Il appelle aussi toutes les personnes de plus de 60 ans en particulier, ainsi que les personnes de 18 ans et plus, qui souffrent de maladies chroniques, de prendre une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19, six mois après avoir reçu la troisième dose de rappel.

Le but principal étant de renforcer le niveau d’immunité pour réduire la possibilité d’infection par la forme sévère du Covid-19.

Le département de Khalid Ait Taleb appelle également tous les citoyens, femmes et hommes, à adhérer à l’application de mesures préventives pendant ces jours et tout au long des jours de Aïd Al Adha, afin d’éviter une plus grande augmentation des cas.

Il demande aussi aux « personnes présentant des symptômes respiratoires de porter un masque et à cesser toute activité professionnelle ou sociale, tout en se dirigeant vers les établissements de santé pour un diagnostic et un traitement adapté ».