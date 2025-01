L’opposition espagnole accuse le président du gouvernement, Pedro Sánchez, de céder aux conditions marocaines concernant la gestion des douanes commerciales des présides occupés de Sebta et Melilia.

Le parti d’extrême droite Vox a appelé Sánchez à «fermer les frontières entre Melilia et le Maroc tant que Rabat ne respecte pas les règles de passage des marchandises». Le même parti, qui avait promis en 2018 de construire un mur en béton entre le Maroc et les deux enclaves occupées, considère qu’il est «désolant que l’Espagne accepte les conditions du Maroc après avoir cédé sur la question du Sahara, en échange de la réouverture progressive du passage des marchandises de Melilia».

Selon le quotidien La Razon, le député de Vox José María Figaredo a accusé le gouvernement Sánchez d’agir «contre les intérêts du peuple espagnol», et de se préoccuper uniquement de «sa survie». Il a même suggéré que le Maroc a «contraint» le Premier ministre espagnol à prendre des décisions «allant à l’encontre de l’intérêt du peuple espagnol». «Il est évident que le Maroc a contraint Pedro Sánchez avec quelque chose. Je ne sais pas s’il y avait quelque chose sur son téléphone portable ou non… Vous savez déjà qu’avec l’histoire de Pegasus, certains spéculent que le Maroc pourrait avoir des informations confidentielles», a-t-il dit.

«Le Maroc dicte ses conditions»

Figaredo a également averti que cette «concession» sur les douanes de Sebta et Melilia entraînera d’autres problèmes, notamment pour les opérations commerciales entre l’Espagne et le Maroc. Selon lui, «le Maroc pourra introduire tous les produits qu’il souhaite, de tous types, et l’Espagne ne pourra pas empêcher leur entrée. En revanche, le Maroc pourra opposer son veto à l’entrée des produits espagnols».

De son côté, Juan José Imbroda, président du gouvernement de Melilia et membre du Parti populaire (PP), a mis en garde l’exécutif central contre toute «concession» en ce qui concerne la gestion des douanes commerciales par le Maroc.

Un pas dans la souveraineté marocaine!

Le journal El Independiente a rapporté que «les négociations concernant les douanes commerciales se déroulent directement entre les ministères des Affaires étrangères des deux royaumes, en raison de leur nature de haut niveau». Le même quotidien a noté que l’information faisant état d’un accord pour la réouverture d’un bureau de douane de Melilia à des niveaux minimaux a été saluée par la presse marocaine, qui la considère comme un pas dans « la souveraineté marocaine des prisons de Ceuta et Melilia« .

Lire aussi. Vidéo. Douanes de Sebta et Mélilia: le PP agite (encore) la carte du Sahara

Il convient de rappeler que l’accord commun validé après la normalisation des relations entre le Maroc et l’Espagne, le 7 avril 2022, stipule que «la reprise complète des mouvements de personnes et de marchandises se fera de manière organisée, y compris pour les douanes et les mesures appropriées à cet égard».

De son côté, la délégation du gouvernement espagnol à Melilia a démenti les «informations non confirmées» circulant dans certains médias à propos des points de passage avec le Maroc.