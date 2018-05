Vidéo. Don Bigg affiche son soutien au boycott avec «Ghantir», une reprise de This is America

Le rappeur marocain Taoufiq Hazib alias Don Bigg vient de publier sur sa chaine Youtube un nouveau morceau.

Le titre s’appelle «Ghantir» (NDLR, je vais voler) et est un remix de la chanson de Childish Gambino, This Is America. Le titre se veut une critique de la politique au Maroc, à l’image de This is America. Au niveau du clip, Don Bigg a conservé le même titre que la musique et s’est contenté de changer les paroles, pour ne pas dire les «marocaniser».

Au début du morceau, Taoufiq Hazib propose une lecture de la décision de la Cour de cassation relative au droit de manifester et le clôture par un extrait du discours royal à l’occasion de la dernière fête du trône. Le vidéo, qui se veut aussi une marque de soutien à la campagne de boycott, a été vu plus de 64 mille fois depuis sa mise en ligne hier sur Youtube.