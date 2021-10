« Ce que nous voulons, c’est une relation stratégique avec le Maroc, encore plus forte qu’avant », a souligné M. Albares dans des déclarations aux médias en marge de sa participation à la réunion ministérielle de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

« Tous les signaux que nous recevons du Maroc sont bons et montrent que nous sommes en passe de construire une relation encore plus solide », a martelé le chef de la diplomatie espagnole. « Le Maroc est un grand pays et un grand ami de l’Espagne », a fait observer M. Albares.