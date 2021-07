De nouvelles photos du pavillon du Maroc à l’Expo 2020 de Dubaï viennent d’être révélées par le cabinet Oualaou + Choi en charge du projet.

«Composé de vingt-deux volumes rectangulaires superposés, qui rappellent visuellement les villages en terre battue du Maroc, le Pavillon comprend quatorze espaces d’exposition, un restaurant marocain traditionnel, un salon de thé, un espace de cuisine de rue moderne, une boutique, un espace événementiel, un espace de bureaux et un salon», écrit le cabinet d’architecture fondé par le Marocain Tarik Oualalou et Linna Choï, son épouse.

La façade en pisé de 4000 m² de ce bâtiment sera la plus grande en son genre, écrivent les chefs du projet, notant que «le Pavillon vise à repousser les limites techniques et créatives des matériaux de construction traditionnels du Maroc vers de nouveaux sommets, tout en rendant hommage à la culture et aux riches paysages du pays».

Pour rappel, l’Exposition Universelle Dubaï 2020 est prévue du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 sous le thème « Connecter les esprits, Construire le futur ». Le Maroc sera particulièrement mis à l’honneur lors du National Day, prévu le 26 décembre 2021 à Expo 2020 Dubaï.