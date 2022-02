Le forage horizontal pour atteindre le petit Rayan a déjà débuté. Des secouristes se tiennent prêts pour intervenir et le sortir du puits, où il est bloqué depuis quatre jours.

«C’est l’heure du forage manuel: armés d’un marteau et d’un burin, deux secouristes s’apprêtent à entamer l’ultime étape de forage pour atteindre le petit Rayan», rapportent nos confrères du 360.

🔴 Les deux secouristes vont progresser l’intérieur d’un tube de forage en acier, selon notre journaliste présent sur les lieux. pic.twitter.com/gFmsxYRBVs — Le360 (@Le360fr) February 4, 2022



Cette opération pourrait durer une heure, selon des sources sur place.

انقاذ الطفل ريان بث مباشر – دعواتكم يا أخوان 🙏https://t.co/DyDtcXOjG3 — Zaid (@3OMessi) February 3, 2022

Des bulldozers et des engins lourds, appuyés par une équipe de topographes et des dizaines d’éléments des autorités locales, de la protection civile, de la Gendarmerie royale et des forces auxiliaires, sous la supervision directe des autorités provinciales, sont mobilisés, depuis mardi soir, pour secourir Rayan, l’enfant de 5 ans qui est tombé dans ce puits de 32 mètres non couvert et non clôturé, près de la maison de sa famille dans le village d’Ighrane, relevant de la commune Tamorot (province de Chefchaouen).