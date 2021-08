Un centre de vaccination situé entre Rabat et Salé vient d’ouvrir ses portes permettant de vacciner entre 4.000 et 5.000 personnes par jour.

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a inauguré ce jour, un nouveau centre de vaccination avancé capable de vacciner entre 4.000 et 5.000 personnes par jour, rapporte le site d’informations Goud. lI était accompagné du gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi et un certain nombre de responsables de la santé de la région.

Situé entre Rabat et Salé, dans le quartier de Bab Al-Mrissa, ce nouveau centre a pour but d’accélérer le rythme de la campagne de vaccination au Maroc, et à terme, d’atteindre l’immunité collective, a déclaré le ministre à cette occasion.

Le ministre de la Santé a déclaré que « le processus de vaccination dans ce centre ne prendra pas plus de 40 minutes de l’entrée du citoyen à sa sortie, après être passé par plusieurs étapes, en commençant par diagnostiquer son état jusqu’à recevoir la dose et prendre le repos nécessaire avant de partir ».

Il a également rappelé que plus de 17 millions de personnes ont bénéficié de la première dose du vaccin, et plus de 13 millions des deux doses.

A propos de la vaccination des enfants de moins de 12 ans, Ait Taleb a indiqué que la question est actuellement étudiée par le comité scientifique.