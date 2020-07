Diapo. Réouverture prudente des mosquées ce 15 juillet

La réouverture progressive des mosquées a démarré aujourd’hui, pour la prière d’Addohr. Près de 5.000 mosquées, réparties de façon proportionnelle à leur nombre dans chaque zone, ont pu ouvrir leurs portes sur l’ensemble du territoire national.

Les délégation du ministère du Habous ont pris une série de mesures pour éviter les encombrements à l’entrée et à la sortie de ces édifices ainsi que la fixation des espaces réservés à la prière afin de respecter la distanciation physique recommandée (un mètre et demi minimum), d’aérer les mosquées en ouvrant leurs portes et leurs fenêtres, ainsi que de sensibiliser les fidèles à la nécessité de respecter les règles sanitaires instaurées.

