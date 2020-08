Diapo. Plusieurs quartiers de Casablanca fermés après la découverte de foyers épidémiques

Après la découverte de plusieurs foyers épidémiques, des quartiers de la ville de Casablanca, dont l’arrondissement de Hay Mohammadi, ont été fermés et barricadés par les forces de l’ordre. Une opération de désinfection a même été menée au niveau de zones touchées par cette décision.

Comme annoncé par le ministère de l’Intérieur, tous les foyers d’infection seront reconfinés. Après d’autres villes, c’est au tour de Casablanca d’isoler certains de ses quartiers, en particulier dans l’arrondissement de Hay Mohammedi. Il s’agirait de trois quartiers différents, où de nombreux foyers épidémiques, familiaux notamment, ont été découverts.

Outre le déploiement des forces de l’ordre et le l’isolement des résidents, une importante opération de désinfection a été effectuée dans la journée du mercredi 12 août.

🔹تدخل شركة البيضاء للبيئة بمنطقة مشروع الحسن الثاني، بتعقيمه منعا لانتشارالفيروس. Posted by ‎مقاطعة الحي المحمدي Hay Mohammadi‎ on Wednesday, August 12, 2020

Pour rappel, les autorités publiques avaient annoncé qu’elles procéderont à la fermeture des quartiers qui constitueraient de nouveaux foyers d’infection. Les quartiers seront ainsi bouclés, les mesures de contrôle renforcées et les entrées et sorties surveillées comme ce fut le cas à Tanger, Fès et Béni Mellal, récemment.