Diapo. Nouveau coup de filet anti-terroriste du BCIJ à Tanger et Oued Zem

Une intervention des éléments du Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ), opérée ce jeudi dans les villes de Tanger et Oued Zem, a permis l'arrestation simultanée de huit personnes, soupçonnées d’appartenir à une cellule terroriste.

L’opération de démantèlement qualifiée de "très sensible" par les hommes d'Abdehak El Khayam a été effectuée au quartier El Mers de Tanger, où deux individus âgés entre 21 et 30 ans ont été arrêtés. Ces perquisitions ont permis la saisie d’une arme de chasse, armes blanches, tenues militaires et documents «jihadistes», rapporte le site d'information de 2M.

1 de 4

À Oued Zem, quatre présumés terroristes ont été arrêtés, tous âgés entre 22 et 24 ans , dont trois d’entre eux poursuivent leurs études dans des écoles coraniques. Le 4è individu est sans emploi.

Les perquisitions ont abouti à la saisie de nombreux équipements électroniques, ainsi que des armes blanches et des livres faisant l’apologie de la pensée jihadiste.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les personnes arrêtées projetaient de commettre des attaques terroristes dans le royaume.