Diapo. Les têtes d’affiche annoncées de Mawazine 2018

Pour sa 17e édition, le Festival Mawazine a annoncé une programmation inédite. Voici les principales têtes d’affiche de cette édition.

Du 22 juin au 30 juin, des artistes internationaux prestigieux, tout genres et styles confondus sont annoncés, de Martin Garrix qui ouvrira le bal jusqu’à la jeune Libanaise Hiba Tawaji, en passant par les prestations de Kadem Saher, Bruno Mars, Riles, Luis Fonsi, Babylone, Ahlam, The Weekend, French Montana dont la présence a été annoncée aujourd’hui.

Pour rappel, le festival Mawazine Rythmes du Monde a été créé en 2001, offrant une programmation riche en attirant les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et Salé un lieu de rencontres exceptionnelles entre le public et les artistes.