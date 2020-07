A la suite de l’annonce hier des ministères de l’Intérieur et de la Santé d’interdire tout déplacement de et vers Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berrechid, Settat et Marrakech, les automobilistes ont pris la route en masse pour rejoindre leurs domiciles avant l’effectivité de la mesure ce dimanche 26 juillet à minuit. Réputée pour être la plus dangereuse du Maroc, la route du col du Tizi n’Tichka était toujours bloquée ce matin par les nombreux véhicules.

