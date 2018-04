Diapo. Lalla Hasnaa représente le roi à l'inauguration de la Bibliothèque nationale du Qatar

La Princesse Lalla Hasnaa est arrivée samedi après-midi à Doha, pour représenter le roi à la cérémonie d'inauguration officielle de la Bibliothèque nationale du Qatar.

A son arrivée à l'aéroport international de Doha, Lalla Hasnaa a été accueillie par Cheikha Al-Mayassa Bent Hamad Bin Khalifa Al Thani, présidente du Conseil des conservateurs des musées du Qatar et par l'ambassadeur du Maroc au Qatar, Nabil Zniber, ainsi que par des membres de l'ambassade du Royaume à Doha.

L'inauguration officielle de la Bibliothèque nationale du Qatar, qui se trouve au cœur de la cité de l'éducation (education city), aura lieu lundi prochain lors d'une grande cérémonie, qui sera marquée également par des expositions culturelles, artistiques et de connaissances.

Conçue par l'architecte hollandais, Rem Koolhaas, sur une superficie de 45.000 m2, cette bibliothèque a pour objectif de garantir la durabilité et la fiabilité de l'information, pour qu'elle soit facile à exploiter et présentée dans un environnement avancé au niveau technologique et culturel.