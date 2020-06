Diapo. Fès: interpellation d’un chauffeur de camion impliqué dans un réseau de trafic de drogue

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Fès ont réussi, aux premières heures de mercredi et sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à interpeller un chauffeur de camion de transport routier de marchandises, soupçonné d’implication dans un réseau criminel actif dans le trafic de drogue.

Le suspect, âgé de 33 ans, a été interpellé à bord d’un camion immatriculé au Maroc dans la commune rurale de « Ghouazi » située entre Kariat Ba Mohamed et la ville de Jorf El Melha, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, relevant que les opérations de fouille à l’intérieur du camion ont abouti à la saisie de 02 tonnes de hachich, sous forme de 75 plaquettes dissimulées dans une cargaison de foin, et d’une somme d’argent soupçonnée d’être le produit de cette activité criminelle.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les recherches et investigations se poursuivent pour déterminer les ramifications potentielles de cette activité criminelle et interpeller tous ceux qui y sont impliqués, a ajouté la DGSN.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts sécuritaires conjoints et continus entre les services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes, conclut le communiqué.