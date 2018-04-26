Diapo. Des stars marocaines se solidarisent avec la campagne de boycott

De nombreuses célébrités marocaines dont Latifa Raâfat, Issam Kamal, Rachid El Idrissi, Doc Samad ou encore Rajaa Belmir ont exprimé leur solidarité avec la campagne de boycott visant trois grandes marques marocaines.
Pour rappel, plusieurs hommes politiques dont Le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaïd et le ministre de l'agriculture Aziz Akhannouch ont critiqué cet appel au Boycott. Ce dernier avait par ailleurs mis en garde contre les dangers de cette campagne qui, selon lui, porte atteinte aux petits producteurs laitiers marocains.
من الأول و أنا كنقول أن هذ المقاطعة موراها الخواض و القضية محزبة و عارفين شكون مولاها، لكن باش يخرج مسؤول فشركة خاصة و يقول : "الضرب فالمنتوجات الوطنية اللي كتصنع من إنتاج البادية المغربية، خيانة للوطن..." هذي هي اللي ما عمرني نسكت عليها، حيث عيت من المزايدات الخاوية. و بدوري كننخارط فهذ المقاطعة، باش تتعلم أ السي المدير العام تدور الهضرة سبعة ديال المرات ففمك قبل ما تقولها. أ سيدي كبرنا بالخبر و أتاي، و نهار يخصني الحليب، غادي نمشي نشريه بيدي من عند الفلاح الصغير اللي داير راسك كتدافع عليه. يالله، تحمل مسؤوليتك. #مقاطعون #ولد_الشعب #الله_الوطن_الملك #شخبطات_حياتي #الحب_المشعكك #صيف_رشيد
ابنة الشعب ، بعد الله من صنع الفنان و شعبيته هو جمهوره في هذا الوطن الحبيب ، صحيح اننا مع تشجيع المنتوجات المصنوعة في بلادنا و مع تطويرها لكننا لا نقبل على نفسنا الاحتكار و للشعب المغربي الحق في مطالبة سلمية لتسوية وضعيته و لا اسمح لاحد بان يتهم الشعب المغربي بالخيانة لمجرد مقاطعة منتوجات معينة ، فالمواطن حر في اختيار ما يشتريه على حسب قدرته الشرائية .. حتى حنا ولاد الشعب و حتى حنا كانتقضاوا ! #مقاطعون #بنت_الشعب #الله_الوطن_الملك
انا ولد الشعب انا مغربي و انا متضامن مع خواتاتي و خوتي. تمحنت ف كلية الطب و رغبت و زاوكت باش يعطيىوني الحي الجامعي و أمي حبيبتي دلات برأسها و باست الرؤوس باش يعطيوني بيت ف الحي الجامعي اللي كانوا حارميني منو كولد الشعب و زيد و زيد... قريت بلا منحة و شرفت بلادي ف المحافل الدولية و مازال العاطي يعطي خديت جنسية فخرية أمريكية و عايش ف بلادي، ف ماها و خضرتها و همها و خيرها لاحقاش مغربي حر و نموت على بلادي.
Pour rappel, plusieurs hommes politiques dont Le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaïd et le ministre de l'agriculture Aziz Akhannouch ont critiqué cet appel au Boycott. Akhannouch avait par ailleurs mis en garde contre les dangers de cette campagne qui, selon lui, porte atteinte aux petits producteurs laitiers marocains.