La SDL Casa Transport vient de lancer un appel d’offre d’un montant de 14 MDH pour « la réalisation des travaux de plantation des palmiers, arbres et arbustes » aux abords des lignes 5 et 6 du Busway. Une annonce qui intervient alors que plusieurs arbres ont été arrachés dans le cadre des travaux des nouvelles lignes de tramway.

1 de 7

Un appel d’offre d’une valeur de 14 millions d’euros vient d’être lancé par la SDL Casa Transport pour répondre au marché de « réalisation des travaux de plantation des palmiers, arbres et arbustes » aux abords des deux lignes encore en travaux des busway « BHNS » (bus à haut niveau de service).

Les riverains ont souvent regretté l’abattage de plusieurs arbres dans le cadre des travaux des nouvelles lignes de tramway et busway. Contactée par nos confrères de L’Economiste, une source de la SDL chargée de la mobilité dément cette information, « en réalité, il n’en est rien », affirme-t-elle. En réalité, les arbres sont transplantés dans d’autres endroits de la ville en fonction des besoins de l’arrondissement concerné, explique le média.

« Chaque arbre découpé fait l’objet d’un PV et d’un suivi durant 2 ans par les spécialistes », souligne la même source. Ainsi, plus de 7.800 arbres seront plantés le long des lignes 3 et 4 du tramway et des lignes 5 et 6 du busway, ainsi que les deux lignes de tramway déjà existantes. Ces plantations auront lieu après les travaux d’infrastructures, du génie civil et du mobilier des stations.

Les principaux axes concernés sont: Yaacoub Al Mansour, carrefour Azbane, boulevard Al Qods, boulevard Oum Rbii.