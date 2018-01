Diapo. La Bugatti Chiron appartient à l'ambassadeur du Qatar

La Bugatti Chiron qui a fait polémique la semaine dernière appartiendrait à l'ambassadeur du Qatar. D'après le Desk, qui cite des sources aéroportuaires, la voiture, dont la valeur est de 31.2 millions de DH, appartiendrait à Abdallah Fellah Abdallah Daoussari.

On sait désormais à qui appartient la Bugatti Chiron qui a atterri à Casablanca la semaine dernière. Le propriétaire de la voiture n'est autre que l'ambassadeur du Qatar Abdallah Fellah Abdallah Daoussari, et non un ministre en fonction ou un industriel de Marrakech comme l’avaient affirmé certains médias.

D'après la même source, le transport du véhicule a été réalisé par DHL et les formalités de débarquement et de routage jusqu’à sa destination finale à Rabat ont été assurées par General Private Interim (GPI).

Des photos de l'arrivée de la voiture Bugatti avaient été diffusées en masse sur les réseaux sociaux. La Bugatti faisant partie des voitures les plus puissantes et les plus rapides au monde avec une vitesse pouvant atteindre 420 km/h grâce à ses 1500 chevaux.