Un accident a eu lieu ce lundi matin, à proximité de la ville d'Asilah, entre un train LGV encore en test, et un véhicule de transport en commun, sans faire de victimes. En février dernier, un accident entre un train de marchandises reliant Tanger au port Tanger Med et un véhicule de transport de personnel avait fait six morts et 14 blessés.

