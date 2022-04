Le gouvernement Akhannouch est finalement parvenu à trouver un accord avec les principales centrales syndicales et la CGEM, la veille du 1er mai.

Un accord de dernière minute? Alors que l’Union marocaine du travail (UMT) affirmait vendredi qu’elle émettait des réserves sur ce que le gouvernement a proposé jusqu’ici dans le cadre du dialogue social, estimant que ce n’était pas à la hauteur des attentes de la classe ouvrière marocaine, celle-ci semble avoir changé d’avis. Le gouvernement a, en effet, signé ce samedi, à Rabat, un accord avec les principales centrales syndicales.

Outre l’UMT, sont concernées par ce nouvel accord: la Confédération démocratique du travail (CDT), l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa et la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, étaient présents à la cérémonie de signature présidée par Aziz Akhannouch.