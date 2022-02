L’accord, signé cette semaine entre Khalid Ait Taleb et des syndicats représentant le secteur, ne fait pas l’unanimité parmi les professionnel de la santé.

Le Syndicat indépendant des infirmiers et techniciens de santé (SIITS) et le Mouvement des infirmiers et techniciens de santé au Maroc (MITSAM) ont appelé à une grève nationale, les 2, 3 et 4 mars prochains. Celle-ci fait suite à l’accord signé le 24 février entre le ministère de la Santé et de la protection sociale et plusieurs des syndicats du secteur.

Selon les deux organisations qui ont refusé de signer l’accord, la grève concernera tous les centres et établissements hospitaliers, à l’exception des services d’urgence, de réanimation et de soins intensifs. Le SIITS a aussi appelé à faire un sit-in de protestation devant le ministère de la Santé et de la protection sociale les 3 et 4 mars prochains.

Une pétition a en parallèle été lancée par le SIITS à l’attention du chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Elle a déjà réuni plus de 11.000 signataires. « Nous, les infirmiers et techniciens de santé qui ont signé cette pétition, rejetons catégoriquement les exigences de l’accord entre certains syndicats du secteur de la santé et le gouvernement », explique le syndicat.

« Nous considérons que cet accord ne nous concerne en rien et ne sert pas la paix dans le secteur car il ne répond pas aux aspirations de cette grande catégorie du secteur en l’absence de ses revendications les plus justes et légitimes qu’il a exigées pour plusieurs années », déplore-t-il.

Le 24 février, le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présidé à Rabat la signature d’un accord entre le ministère de la Santé et de la protection sociale et des syndicats représentant le secteur. Cet accord intervient « après plusieurs séances de dialogue social sectoriel, couronnées par des compromis sur nombre de dossiers revendicatifs prioritaires », a indiqué un communiqué du département du chef du gouvernement.

Selon ce dernier, « la signature de cet accord traduit la ferme détermination du gouvernement à consacrer le mécanisme du dialogue social, à prôner l’approche participative en matière de communication avec les différents partenaires sociaux, et à favoriser l’adhésion à un dialogue sérieux et responsable ».

Les syndicats ayant signé l’accord sont: la Fédération nationale de la santé (UMT), le Syndicat national de la santé (CDT), le Syndicat national de la santé publique (FDT), le Syndicat indépendant des infirmiers, le Syndicat indépendant des médecins du secteur public, la Fédération nationale de la santé (UGTM), la Fédération nationale du secteur de la santé (UNTM) et l’Organisation démocratique de la santé (ODT).